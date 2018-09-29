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فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لاغتيال ملكة جمال العراق

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تارة فارس
تارة فارس

متابعات - خالد الشرقاوي

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بالفيديو.. لحظة اغتيال ملكة جمال العراق

اغتيال

ملكة جمال العراق

تارة فارس

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس، والذي التقطته كاميرا مراقبة أحد المنازل المحيطة بمسرح الجريمة، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

ويظهر الفيديو قيام مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية وسط حي سكني في بغداد باغتيال تارة باستخدام أسلحة نارية.

كما أظهر الفيديو خروج أهالي الحي بعد سماع صوت إطلاق النار لمساعدة تارة التي كانت قد لقيت مصرعها على الفور.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت مباشرةً البدء بالتحقيق الفوري بشأن الحادث، مبينة أنها تحقق مع شخص كان برفقة تارة فارس أثناء مقتلها.

كما شكّلت لجنة من قبل شرطة بغداد لإجراء بحث في مكان الحادث، حسب بيان مركز الإعلام الأمني.


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