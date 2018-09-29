وزير التعليم : «5 ملايين ولى أمر مبسوطين بالنظام الجديد»

29 سبتمبر 2018 - 04:46 م

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك أولياء أمور يصل عددهم نحو 5 ملايين، أولادهم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى مبسوطين بالنظام التعليمى الجديد، مطالبًا بالتأكد من بعض الممارسات غير حقيقية بنشر وتصوير فيديوهات وصور قبل التأكد من صحتها.

وقال "شوقى"، خلال مؤتمر صحفى، اليوم السبت، لعرض إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، إنه تم السماح لمدارس اللغات بتدريس كتب الباقة باللغات وتم توفير كتاب كونكت وجارٍ تجهيز كتاب كونكت بلس كبديل لكتب المستوى الرفيع.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة طلبت تخصيص وقف يصرف على النظام التعليم، وأوضح أن هناك أشياء جديدة تحدث بشكل مستمر، لافتا إلى أن بشاير برتوكول تحسين حوافز المعلمين تحتاج إلى قرابة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن القضايا التي تتم في العملية التعليمية من توزيع كتب والوجبات سيتم استخدام التكنولوجيا فيها وأيضا عجز المعلمين وخلافه وكل هذه الأشياء سوف تتم خلال شهور مقبلة ليتم أحكام السيطرة حتى نستطيع الحصول على الداتا وخلافه، وأشار إلى أن الوزارة فكرت منذ فترة في وضع آلية لمكافأة المعلمين المتميزين.



