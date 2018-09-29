» مرتضى: عقوبات «الكاف» مهزلة.. وأدفع ثمن حل الألتراس

29 سبتمبر 2018 - 04:53 م

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال «مرتضى» في تصريحات صحفية: «لست عنصرًا من عناصر اللعبة.. وما حدث مهزلة من عمرو مصطفى فهمي سكرتير الاتحاد الأفريقي امتداد لما فعله والده بإهداء لقب القرن للأهلي وسحبه من الزمالك.. وينتقم من حصولي على حكم بحظر جماعة الألتراس».

وتابع، «ما قلته فى التليفزيون ليس له علاقة بالملعب، وما فعله عمرو مصطفى فهمى استعداء لجهات أجنبية ضد مواطن مصري، القرار ليس له قيمة فهو ينتقم من حل الألتراس»، موضحًا أنه لن يتظلم على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

كانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» قد قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي سكرتير «الكاف».

وأوضحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن نادي الزمالك يحق له تقديم استئناف ضد القرار خلال 3 أيام.



