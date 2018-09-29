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تجديد حبس 6 متهمين برابطة أسر المختفين قسريًا

قضايا وحوادث

الاختفاء القسري وسيلة التنكيل بالصحفيين في كل العصور
ارشيفية

شيماء السيد

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الجنايات

معهد الامناء

الاختفاء القسري

أمن الدولة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  بطرة، اليوم السبت، تجديد حبس 6 متهمين فى اتهامهم، بالانضمام لما يسمى بـ"رابطة أسر المختفين قسريًا"، وترويج أخبار كاذبة وتواصل ونشر شائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، لمدة 45 يوما، فى القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.



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