أول تعليق لناهد السباعي على طلاقها بعد قرانها بساعات

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ناهد السباعي

طلاق

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في أثناء حضورهما مهرجان الجونة السينمائي، معلنة من خلال تعليقها سبب انفصال ناهد السباعي.

وعلقت بوسي شلبي، على صورتهما بـ"مفيش نصيب كلمة ناهد السباعي في حواري معها"، حيث أكدت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، انفصال ابنتها الفنانة ناهد السباعي، عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، بعد حفل عقد قرانهما بساعات، وحاول الحضور التدخل لإنهاء الأزمة ولكنها لم تنجح.

واحتفلت ناهد السباعي بعقد قرانها، في أغسطس الماضي بمسجد محمد علي بالقلعة، بحضور عدد من الفنانين، وقررت وزوجها وقتها عقد حفل الزفاف مطلع سبتمبر الجاري بمدينة العين السخنة، إلا أن الحفل تم تأجيله.



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