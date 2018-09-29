أزمة مرتضى منصور و«الكاف» تصل لـ«الفيفا»

29 سبتمبر 2018 - 05:01 م

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، عن مفاجأة جديدة في أزمة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف».

وقال «الغندور» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تم ترجمة أمس كل الفيديوهات اللي تكلم فيها رئيس نادي الزمالك تعليقًا علي قرار إيقافه ليستمع إليها إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وده تصعيد من قبل الكاف».

كانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» قد قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي سكرتير «الكاف».

وأوضحت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن نادي الزمالك يحق له تقديم استئناف ضد القرار خلال 3 أيام.



