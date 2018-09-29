» تجديد حبس مراسل "أبلة فاهيتا" 45 يومًا

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الجنايات

أبلة فاهيتا

شادي أبوزيد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تجديد ، حبس شادي أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق،  45 يوما احتياطيا علي خلفية التحقيقات في الانضمام لجماعة ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة.

وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان ، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



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