تجديد حبس نائب رئيس "مصر القوية"

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الإخوان

مصر القوية

تجديد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان وترويج أفكار إرهابية في القضية المعروفة بـ"مكملين 2".

وكانت النيابة قد واجهت القصاص خلال التحقيقات بالاتهامات الموجهة إليه والتي كان أولها الترويج والمشاركة في إعداد مواد إعلامية مغلوطة عن الوضع في مصر وإمداد قوات والمواقع الإخبارية لجماعة الإخوان بها، فأنكر المتهم ما وجه إليه.



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