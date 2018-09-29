ناهد السباعي تثير الجدل بصورة غير لائقة بالمسجد

29 سبتمبر 2018 - 05:17 م

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة للفنانة ناهد السباعي وعدد من صديقاتها، كانت قد نشرتها منذ عدة أيام بعد عقد قرانها بمسجد محمد علي بالقلعة، واعتبروها غير لائقة بالمسجد.

وتظهر الصور الفنانة ناهد السباعي وهي ترتدي فستانًا يظهر أجزاء كبيرة من جسدها فضلًا عن ملابس صديقاتها اللاتي ما اعتبروهن أكثر تبرُجًا ولا تليق بدخولهن المسجد والتصوير في ساحته.

وشن النشطاء، هجومًا حادًا على الفنانة، التي اعتبروها كسرت حاجز قدسية بيت الله، وعدم مراعاة حرمة ذلك.

وكانت "السباعي" أعلنت عن انفصالها عن زوجها بعد ساعات من عقد القران الذي تم بمسجد محمد علي بالقلعة دون كشف أية تفاصيل عن أسباب ذلك.

بينما نشرت الإعلامية بوسي شلبي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في أثناء حضورهم مهرجان الجونة السينمائي، معلنة من خلال تعليقها سبب انفصال ناهد السباعي.

وعلقت بوسي شلبي على صورتهما بـ: "مفيش نصيب كلمة ناهد السباعي في حواري معها"، حيث أكدت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، انفصال ابنتها الفنانة ناهد السباعي، عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، بعد حفل عقد قرانهما بساعات، وحاول الحضور التدخل لإنهاء الأزمة ولكنها لم تنجح.

واحتفلت ناهد السباعي بعقد قرانها، في أغسطس الماضي بمسجد محمد علي بالقلعة، بحضور عدد من الفنانين، وقررت وزوجها وقتها عقد حفل الزفاف مطلع سبتمبر الجاري بمدينة العين السخنة، إلا أن الحفل تم تأجيله.



