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تجديد حبس نجلة القرضاوي وآخرين في تمويل الإرهاب

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حبس

الإخوان

تجديد

نجلة القرضاوي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 9 متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتمويل الإرهاب، والمتهم فيها نجلة القيادي الإخواني يوسف القرضاوي وآخرين.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.



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