تواضروس: هذا رأى الكنيسة فى التبرع بالأعضاء

29 سبتمبر 2018 - 05:26 م

رد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الإشكالية التى أثارت الجدل مؤخرًا حول التبرع بأعضاء المتوفى.

وأجاز "تواضروس"، خلال لقائه مع شباب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين بمدينة بيلفيل ولاية نيوچيرس، بيع أعضاء المتوفى فى حالة تركه وصية.

وأضاف ردًا على أسئلة أحد الشباب بأن "باب الفرحة ستملؤك عن اقترابك من الـمسيح"، واصفًا فرصة الاقتراب منه بالشمس التى تملئ الحياة بالدفء.

وطمأن "تواضروس"، فى كلمته، الشباب بأن الكنيسة فى مصر بخير "فنحن نعيش 15 مليون قبطى بعد الزيادة السكانية التى تم حصرها والتى وصلت لـ 100 مليون"، حسب قوله.