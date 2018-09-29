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وزير الرياضة: سندخل بقوة في أزمة "مرتضى" وعقوبات الأهلي

الحياة السياسية

اشرف صبحي
اشرف صبحي

أمير سعد

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المصريون

مرتضى منصور

وزير الرياضة

اشرف صبحى

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة ستدخل في الوقت المناسب، بعد العقوبات التي وقعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ضد النادي الأهلي بسبب ما حدث من الجماهير في مباراة حوريا كوناكري، بجانب تجميد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات صحفية، أنه ينتظر الوقت المناسب للتدخل في تلك الأزمات، مؤكدا أنه يحترم وجود لوائح خاصة لكل ناد، وضرورة تجنب التدخل الحكومي، إلا أنه عندما يتطرق الأمر لسمعة مصر والرياضة المصرية فإنه سيتدخل بقوة.

كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام مع دفع غرامة 40 ألف دولار، على خلفية هجومه اللفظي على مسئولي الكاف في أحد البرامج التليفزيونية، وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريًا أو رياضيًا، ويلتزم الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيُعاقب النادي.

كما قرر الكاف معاقبة الأهلي بخوض مباراتين أفريقيتين دون حضور جماهيري، مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف دولار، لما بدر من جماهيره من سباب وشتائم تجاه الغير خلال مباراة الفريق أمام حوريا الغيني يوم السبت الماضي، بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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