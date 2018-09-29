إسرائيل تعيد تشغيل «طريق الخطر» على حدود سيناء

29 سبتمبر 2018 - 05:35 م

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إسرائيل أعادت فتح الطريق رقم 10 الحدودي مع مصر أمام المدنيين، على الرغم من خطورته الأمنية.

وأضافت: "منذ الهجوم على إحدى الحافلات التي كانت في طريقها لإيلات قبل 7 أعوام، والطريق رقم 10 الحدودي مع سيناء مغلق أمام حركة المدنيين ولا يستخدمه إلا قوات الأمن الإسرائيلية فقط، لكن بشكل استثنائي سيتم افتتاحه لمدة أسبوع بمناسبة موسم الأعياد اليهودية".

وتابعت: "الحديث يدور عن طريق قديم نسبيًا تم تمهيده في بداية سنوات الثمانينيات بعد إخلاء سيناء من المستوطنات اليهودية بموجب اتفاقية السلام مع مصر، الطريق متعرج ويتميز بالمرتفعات والمنخفضات التي تتميز بها المنطقة، حيث تقع جبال صحراء النقب، وهو قريب من الجدار الحدودي الإسرائيلي مع سيناء".

وواصلت: "السفر عبر هذا الطريق ممتع ومثير للاهتمام؛ فعلى الجانب الأيمن يرى المسافر الجدار الحدودي مع مصر وكتل خرسانية ضخمة وضعت كعوائق، وورائها يرى مراكز الحراسة التابعة للسلطات الأمنية المصرية، علاوة على المشهد الرائع لصحراء سيناء، أما على اليسار فيشاهد الراكب صحراء مليئة بالحيوانات البرية، وجنود الجيش الإسرائيلي في نقاط المراقبة المبعثرة والموزعة بشكل ارتجالي".

ونقلت عن مصورين إسرائيليين بإحدى نقاط التفتيش الإسرائيلية الحدودية قولهم: "لا نتوقف عن تصوير المشهد الرائع لشبه جزيرة سيناء، لقد أتينا لالتقاط الصور، نحب أيضًا تصوير صحراء النقب".

وقال الرائد سلمان حبيقة، مسؤول عسكري بالمنطقة الحدودية مع مصر: "نحن نخدم على الحدود الغربية لدولة إسرائيل، مصر ليست العدو، لكن داخل سيناء هناك فروع للإرهاب التي تؤثر على تقييمنا للوضع".

وأضاف: "من الصعب السيطرة على الطريق رقم 10 خاصة أنه مسار يبدأ من التضاريس المرتفعة وينتهي بالتضاريس المنخفضة، لابد من وجود آلاف الجنود الإسرائيليين لتأمين هذا الطريق من أوله لأخره، ومن غير الممكن انتشار قواتنا في هذا الموقع طوال الوقت، في فترة الأعياد نحصل على تعزيزات إضافية، ونؤمن الطريق بأفضل ما يكون، كي يتمتع الجميع بالتنزه والهدوء".