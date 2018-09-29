» الزمالك يرد على عقوبات «الكاف» في مؤتمر صحفي

29 سبتمبر 2018 - 05:43 م

يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، في الحادية عشرة صباح الإثنين المقبل، بمقر النادي الأبيض.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام مع دفع غرامة 40 ألف دولار، على خلفية هجومه اللفظي على مسئولي الكاف في أحد البرامج التليفزيونية، وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريًا أو رياضيًا، ويلتزم الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيُعاقب النادي.

كما قرر الكاف معاقبة الأهلي بخوض مباراتين أفريقيتين دون حضور جماهيري، مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف دولار، لما بدر من جماهيره من سباب وشتائم تجاه الغير خلال مباراة الفريق أمام حوريا الغيني يوم السبت الماضي، بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



