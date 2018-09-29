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حبس مديرة مكتب رئيس جهاز الشروق سنة لضربها موظفة

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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كفالة

جهاز المدينة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبس مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق سنة، وكفالة 1000 ألف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بالإضافة للتعويض المدني للمجني عليها، لتعديها بالضرب على موظفة بالجهاز.

وكشفت تحريات المباحث، أن الواقعة بدأت برفض إحدى الموظفات في الجهاز تنفيذ تعليمات المتهمة، التي وصفتها الموظفة بالمخالفة للقانون، نشبت على إثرها مشادة، وفوجئت المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وهي كسر في اليد، وتم نقل المجني عليها لمستشفى الشروق، التي حولتها إلى مستشفى الهلال.

وأحالت النيابة العامة القضية بعد استكمال التحقيقات، وتداولت القضية بالجلسات وصدر فيها الحكم بحبس المتهمة " س. أ "لمدة سنة.



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