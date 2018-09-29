بالصور.. فنانة شهيرة ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك

29 سبتمبر 2018 - 05:52 م

ظهرت الممثلة المصرية سارة عبد الرحمن، بإطلالة غريبة خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا مصنوعا من أكياس بلاستيكية معاد تدويرها.

ونشرت الفنانة سارة صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقالت إنها، "سعيدة لأنها ترتدي 30 كيسا بلاستيكيا معادا تدويرها، وأنها تشارك في مشروع للحفاظ على البيئة".

وعقدت الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 20 إلى 28، بحضور نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب، وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام 50 فيلما، موزعة على مسابقاته الثلاث، 15 منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة.

وكان أبرز الحضور في حفل ختام مهرجان الجونة نجمي هوليوود سيلفستر ستالون وأوين ويلسون.



