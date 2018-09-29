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«تواضروس» عن زيارة القدس: «عندنا مفيش حرام وحلال»

الحياة السياسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

محمد عبدالرحمن

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تواضروس

وجه أحد شباب كنيسة العذراء وأبو سيفين بنيو جيرسى، سؤالًا للبابا "تواضروس"، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حول مشروعية زيارة مدينة القدس المحتلة.

وقال "تواضروس"، بحسب بيان رسمى نقلته الكنيسة، "مفيش حرام وحلال عندنا أصلا، وفى عام 1967 حصلت الحرب وحدثت النكسة وإسرائيل احتلت القدس ومن يومها مابقاش فيه زيارات"، موضحًا أن هذا الموقف تجدد فى عصر البابا شنودة، ولكن الكنيسة لها مدارس وكنائس ولنا مطران هناك.

وتابع: أنه من القرن الـ 12 الميلادى كان الفلسطينيون يعيشون على الزيارات التى مثلت مصدر دخل، وحين توقفت الزيارات حدثت مشكلة والرئيس أبومازن دعا المصريين لزيارة القدس لأن هذا يساعد الفلسطينيين، ويخدم قضيتهم.

وقال إن لهذا السبب سألني البعض عن إمكانية زيارة القدس كهدية قدمها أبناؤهم لهم، فقلت لهم الكبار من 60 سنة فما فوق يروحوا، مضيفا لشباب أمريكا "وأنتم تقدروا تروحوا وتزوروا المطرانية القبطية هناك، وإحنا بنبعت رهبان وراهبات للزيارة هناك أيضًا".



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