» رسالة شماتة من سما المصري إلى مرتضى منصور

29 سبتمبر 2018 - 05:59 م

أعرب الفنانة سما المصري، عن سعادته الغامرة بإيقاف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم عامًا كاملًا، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ونشرت سما، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة مكتوب عليها: «كل ساقِ سيسقى بما سقى ولا يظلم ربك أحدا»، معلقة عليها: «سمعت خبر من شوية عن واحد ظلمني وظلم ناس كتير اللي حصل النهاردة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دا أول انتقام من ربنا له علي ظلمه للناس وافترائه عليهم والخوض في أعراضهم وسبهم بالأب والأم حتى لو أموات».

وأضافت: «أقولك اللهم لا شماته ولسة ياما هتشوف وأنا من كام يوم عملت فيديو قلت ربنا يوريني فيك إيه والحمد لله بداية آيات ربنا ظهرت وربنا استجاب لي عشان توبت ورجعت لعقلي ورضا ربنا عليا.. أشرب وربنا باعتلي رساله بيقولي إنك لسه ياما هتشرب كتير أوي بس هيعذبك واحدة واحدة زي ماعذبت ناس وفضحتهم ولسه ياما هتشرب.. يحيا الكاف».

يذكر أن قرار «كاف» بإيقاف المستشار مرتضى منصور، جاء بعدما هاجم رئيس الزمالك الاتحاد الأفريقي، ورئيسه أحمد أحمد، وعمرو فهمي، السكرتير العام، أمس الجمعة، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية على فضائية «الحدث اليوم».