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أهالي «شنفاسي» بالدقهلية يستنجدون بالرئيس من الأوقاف

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شنفاس
أحد أهالي قرية شنفاس

مصطفى صابر

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الدقهلية

هيئة الأوقاف

أهالى قرية شنفاس

لم يترك مصطفى محمد بدر، أحد أبناء قرية شنفاس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، بابًا إلا وطرقه لمحاولة إظهار حقيقة الظلم الواقع عليه وعلى أبناء قريته، وعلى رأسهم الشحات حلمى الشحات، عمدة القرية، من هيئة الأوقاف بالمحافظة.

بخطوات متأرجحة وصل مصطفى بدر إلى مقر "المصريون" علّه يجد من يستمع إليه أو ينقل واقعه الأليم، الذى يقع على أبناء قريته, قائلاً: "أوقاف الدقهلية طلبت إجلاء بعض الأهالى من منازلهم بسبب تأخير دفع الإيجارات، بعد مطالبتهم بدفع إيجار إقامتهم على قطعة أرض هي عبارة عن  وقف خيرى".

وأشار إلى أنه "بعد ثورة يناير، أقامت الأوقاف دعوى قضائية ضد الأهالى ردوا عليها برفع دعوى ضدها، حيث إن عدد الأهالى يفوق الـ400 أسرة ومازالت الدعويان منظورتين أمام المحاكم".

وأوضح أن "هناك حكمًا قضائيًا ببراءة الذمة, إذ إن الأوقاف ليس لها الحق فى تحصيل أى مبالغ من الأهالى أو المزارعين، لأنها تعتبر وقفًا أهليًا والوقف الأهلى ملغى طبقًا للقانون حسب ما نصت عليه المادة 180 لسنة 1952".

وأشار إلى أن "هيئة الأوقاف كانت تجبر الأهالى أثناء عمل المصالحة بتوقيعهم على إقرار تنازل لكى يحصل المواطن على المصالحة, والمكتوب فيه أقر أنا فلان الفلانى بأن هيئة الأوقاف لها الحق مما يجعلها تعطى صلاحيات لنفسها بأخذ تنازل من المواطنين بالغصب"، حسب تعبيره.

وناشد مصطفى، هيئة الأوقاف، بأن "تخرج ما يثبت أن هذه الأرض وقف أهلى ملكها, فى الوقت الذي تدعي فيه أن المواطنين يعتدون على أراضي الدولة", متسائلاً: هل هذه الأراضى ملك الدولة أم ملك المواطن على حسب ما جاء فى القانون؟".

وتساءل مصطفى: "كيف نستعيد حقنا وحق آبائنا وأجدادنا؟, إذ أن هناك العديد من أهالى القرية تم حبسهم، وتشريدهم بسبب عدم مقدرتهم على الدفع, وأن معظم الأهالى لا يجدون قوت يومهم", مطالبًا المسئولين بالمحافظة بالتدخل لحل تلك المشاكل الواقعة على أهالى القرية خاصة أن الجلسة مقررة يوم 13 أكتوبر المقبل.

وطالب مصطفى، الرئيس عبدالفتاح السيسى ومحافظ الدقهلية، بـ "النظر والتدخل لإنقاذ أهالى القرية من الظلم الواقع عليهم من هيئة الأوقاف، ولمنع تشريد أهالى القرية وإنقاذهم من الحبس".

وأوضح أنه "منذ 2001 وحتى 2011 تم عمل لجنة قسمة، التى قالت إن الوقف الخيرى ألغى", معتبرًا أن ما "يحدث تزوير للقانون، وعدم احترام من الأوقاف له، وقد أنصف أهالى القرية بنص القانون بأن الوقف الخيرى ملغى، حيث إن هناك حكمًا للمحكمة ببراءة ذمة الأهالى من دفع أى إيجارات أو مبالغ مالية للهيئة"، مشيرًا إلى أن "هيئة الأوقاف لا تملك ما يثبت أن الوقف الأهلى تابع لها". 







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