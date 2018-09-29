  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:58 م
بحث متقدم
ليفربول وتشيلسي

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتشيلسي

طماطم

من المسئول عن استيراد تقاوي الطماطم المغشوشة؟

سد "أرشيفية"

أهداف مصر من بناء 5 سدود بأوغندا

البنك المركزي

المركزى: التعويم جنَّب الاقتصاد هذه المخاطر

تسيبى ليفنى

"ليفني" تحذر: غزة على وشك الانفجار

موسي مصطفي موسي

«منافس السيسي» يظهر مجددًا.. هذه هي الأسباب

مرتضى منصور

شاهد.. الفيديو الذي تسبب في إيقاف مرتضى منصور

مصر وحماس

«يديعوت»: لهذا السبب زارت «حماس» مصر

اللجنة الاولمبية

بالمستندات.. قرارات جديدة من «الأولمبية» ضد الزمالك

العدد

اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

بعد عقوبات «الكاف»..

بالمستندات.. قرارات جديدة من «الأولمبية» ضد الزمالك

الرياضة

اللجنة الاولمبية
اللجنة الاولمبية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلى يستعين بـ"هؤلاء" للتجديد لمؤمن زكريا

#

بلاغ يطالب بمنع عبد الناصر زيدان من السفر

#

مرتضى منصور لـ "الخطيب": "بطل كيد النسا"

#

"فيفا" يحقق مع الزمالك بسبب هذا اللاعب

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

اشرف صبحى

الاولمبية

أصدرت اللجنة الأولمبية، بيانًا بما أسفر عنه تشاور الدكتور حسن مصطفى، ممثل الحركة الأولمبية الدولية، ورئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية، حيث تضمن خطوات مناقشة تعديل قانون الرياضة، وذلك بعد عرض رؤية أشرف صبحى وزير الرياضة على لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية والوزارة ومن يرى الوزير ضمه للجنة برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية -وفقا للبيان-.

وقد تضمن البيان الإجراءات العاجلة التى قررتها الأولمبية ضد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادى فى العصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية -وفقا لما جاء فى البيان-، وجاءت قرارات اللجنة كالتالى:

تقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادى الزمالك، كما تقرر منع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك، وفى حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أى من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادى الزمالك حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.

كما سيمنع منصور من حضور أى من اجتماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات وسيمتنع استلام أي مكاتبات من الزمالك تكون موقعه عليها من مرتضى منصور، ولن تكون منتجة لثمة أثر أو نتيجة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت واليكم البيان كاملاً موقعا من كافة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

كما طالبت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ليتم عرض خروقاته المتعددة للدستور والقوانين على القضاء، وفق ما أعلنته اللجنة في بيان لها اليوم السبت.









تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يتسلم عقوبات «الكاف» ضد مرتضى
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام بلباو
» مقتل شرطيين أمريكيين بإطلاق نار في ولاية «ميسيسيبي»
» ناهد السباعي تثير الجدل بصورة غير لائقة بالمسجد
» أهالي «شنفاسي» بالدقهلية يستنجدون بالرئيس من الأوقاف
» حبس مديرة مكتب رئيس جهاز الشروق سنة لضربها موظفة
» رسالة شماتة من سما المصري إلى مرتضى منصور
» إسرائيل تعيد تشغيل «طريق الخطر» على حدود سيناء
» تجديد حبس نجلة القرضاوي وآخرين في تمويل الإرهاب
» الزمالك يرد على عقوبات «الكاف» في مؤتمر صحفي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية