بالمستندات.. قرارات جديدة من «الأولمبية» ضد الزمالك

29 سبتمبر 2018 - 06:27 م

أصدرت اللجنة الأولمبية، بيانًا بما أسفر عنه تشاور الدكتور حسن مصطفى، ممثل الحركة الأولمبية الدولية، ورئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية، حيث تضمن خطوات مناقشة تعديل قانون الرياضة، وذلك بعد عرض رؤية أشرف صبحى وزير الرياضة على لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية والوزارة ومن يرى الوزير ضمه للجنة برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية -وفقا للبيان-.

وقد تضمن البيان الإجراءات العاجلة التى قررتها الأولمبية ضد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادى فى العصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية -وفقا لما جاء فى البيان-، وجاءت قرارات اللجنة كالتالى:

تقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادى الزمالك، كما تقرر منع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك، وفى حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أى من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادى الزمالك حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.

كما سيمنع منصور من حضور أى من اجتماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات وسيمتنع استلام أي مكاتبات من الزمالك تكون موقعه عليها من مرتضى منصور، ولن تكون منتجة لثمة أثر أو نتيجة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت واليكم البيان كاملاً موقعا من كافة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

كما طالبت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ليتم عرض خروقاته المتعددة للدستور والقوانين على القضاء، وفق ما أعلنته اللجنة في بيان لها اليوم السبت.