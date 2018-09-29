«يديعوت»: لهذا السبب زارت «حماس» مصر

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "بعد  يوم واحد من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المنطقة الحدودية بين غزة وإسرائيل، وأسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين، سافر وفد من "حماس" للقاهرة من أجل إجراء مباحثات مع المخابرات المصرية بهدف إنقاذ مساعي وجهود التهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع حركة فتح، في وقت أعلنت فيه إسرائيل زيادة أعداد العبوات الناسفة الارتجالية والقنابل التي يلقيها الغزاوية عبر الحدود لذروتها".

وأضافت: "وفد حمساوي بارز من داخل القطاع ومن الخارج وصل اليوم السبت إلى مصر؛ للتناقش مع مخابرات الأخيرة بهدف إنقاذ محادثات المصالحة مع فتح وجهود التسوية في القطاع مع إسرائيل، وهو الوفد الذي ضم صالح العاروي نائب قائد حماس، ومسؤولون أخرون وصلوا إلى مصر من خلال معبر رفح الحدودي من بينهم خليل الحية". 

وتابعت: "في الأيام الأخيرة جرى تصعيد في العلاقات المتوترة بين حماس وفتح، حيث شنت الأولى هجوما واسعا ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب مسؤوليته عن تجميد مباحثات التهدئة والتسوية في قطاع غزة التي جرت بوساطة مصرية".

وذكرت الصحيفة أن "محادثات التهدئة المصرية تضمنت تفاهمات بين حماس وإسرائيل ووصلت إلى نهايتها في أواخر أغسطس الماضي، بسبب موقف عباس المتعنت، والذي هدد بأن أي تسوية يتوصل إليها بعيدا عن السلطة الفلسطينية سيدفع الأخيرة إلى إيقاف المساعدات الشهرية لغزة، والتي تقدر بمائة مليون دولار، في المقابل أخذت القاهرة هذه التصريحات على محمل الجد ووصلت مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس إلى طريق مسدود".  

وواصلت: "التوتر الجديد بين فتح وحماس يزيد من فرص ابتعاد القاهرة قريبًا عن دور الوساطة وإعلان إيقاف جهودها، هذا الأمر له خطورته فقد يدفع حماس إلى تصعيد العمليات العنيفة ضد إسرائيل من أجل تحويل الضغط الشعبي الغزاوي من حماس لإسرائيل، ما قد يؤدي إلى نشوب معركة وجولة عسكرية واسعة جديدة معها".






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