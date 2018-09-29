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برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام بلباو

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برشلونة
برشلونة

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سقط فريق برشلونة أمام أتلتيك بلباو، بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

افتتح أتلتيك بلباو التسجيل فى الدقيقة 41 من زمن المباراة، عن طريق أوسكار دى ماركوس بعد متابعته لعرضية زميله سوسايتا، لينتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الفريق الباسكى 1 – 0.

وفى الشوط الثانى ومع نزول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تغير الوضع وسيطر البارسا على أحداث الشوط الثانى بالكامل، حيث كاد البرغوث فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 77 من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس بلباو.

ولكن نجح البديل منير الحدادى فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 84 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 14 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما جاء بلباو فى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.



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