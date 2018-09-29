» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

المصريون ـ متابعات
تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد " ماذا يحدث داخل الكنيسة؟"، كما ننشر " أسرار رفع «بديع» من قوائم الإرهاب!"، كذلك "لهذه الأسباب.. «النقض» ترفض التصالح مع «مبارك» ونجليه".
وننشر أيضًا " لماذا اختفى علم إسرائيل فى لقاء «السيسى» و«نتنياهو»؟"، وكذلك " الصحافة الإسرائيلية: هزيمة 73 ستتكرر"، وأيضًا " أبطال ملحمة أكتوبر.. «أقباط على خط بارليف» (ملف)".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ هل يتم إدراج كتاب«برهامى» بمناهج التعليم؟!
ـ هل يخطط «كلوب» للاستغناء عن «صلاح»؟
ـ حكايات الرؤساء مع الأندية: بداية حمراء.. ونهاية بيضاء
ـ شيخ الطريقة الشبراوية: السيىسى هدية من الله لمصر
ـ يحدث فى مصر: أطفال للبيع.. هذه هى الأسباب
ـ ممثل إباحى مصرى يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة
ـ سر تأخر الكشف عن وصية «جميل راتب» السرية
ـ قصة «الطفل الباكى» الذى أصبح نجمًا فى الإعلام و«السوشيال ميديا»
ـ لماذا ضحك قادة العالم على«ترامب» خلال خطابه بالأمم المتحدة؟
ـ بعضهن يخلعن قبل الزواج!!
ـ شهادة معاملة الأطفال.. «من أمن العقوبة زادت جرائمه»
ـ بعد إنشائها لـ24قناة عبرية.. تحذير من استحواذ إسرائيل على أرشيف الدراما المصرية
ـ توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»
ـ أزهرى يرد على فتوى إخوانية تبيح الرقص
ـ برلمانية تطالب بـ«إلغاء مجانية التعليم» للطفل الثالث
ـ جنازات فنانين: «لم يحضر أحد»
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