» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

29 سبتمبر 2018 - 06:55 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد " ماذا يحدث داخل الكنيسة؟"، كما ننشر " أسرار رفع «بديع» من قوائم الإرهاب!"، كذلك "لهذه الأسباب.. «النقض» ترفض التصالح مع «مبارك» ونجليه".

وننشر أيضًا " لماذا اختفى علم إسرائيل فى لقاء «السيسى» و«نتنياهو»؟"، وكذلك " الصحافة الإسرائيلية: هزيمة 73 ستتكرر"، وأيضًا " أبطال ملحمة أكتوبر.. «أقباط على خط بارليف» (ملف)".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ هل يتم إدراج كتاب«برهامى» بمناهج التعليم؟!

ـ هل يخطط «كلوب» للاستغناء عن «صلاح»؟

ـ حكايات الرؤساء مع الأندية: بداية حمراء.. ونهاية بيضاء

ـ شيخ الطريقة الشبراوية: السيىسى هدية من الله لمصر

ـ يحدث فى مصر: أطفال للبيع.. هذه هى الأسباب

ـ ممثل إباحى مصرى يعلن توبته: مرعوب من عذاب الآخرة

ـ سر تأخر الكشف عن وصية «جميل راتب» السرية

ـ قصة «الطفل الباكى» الذى أصبح نجمًا فى الإعلام و«السوشيال ميديا»

ـ لماذا ضحك قادة العالم على«ترامب» خلال خطابه بالأمم المتحدة؟

ـ بعضهن يخلعن قبل الزواج!!

ـ شهادة معاملة الأطفال.. «من أمن العقوبة زادت جرائمه»

ـ بعد إنشائها لـ24قناة عبرية.. تحذير من استحواذ إسرائيل على أرشيف الدراما المصرية

ـ توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

ـ أزهرى يرد على فتوى إخوانية تبيح الرقص

ـ برلمانية تطالب بـ«إلغاء مجانية التعليم» للطفل الثالث

ـ جنازات فنانين: «لم يحضر أحد»