"ليفني" تحذر: غزة على وشك الانفجار

29 سبتمبر 2018 - 06:58 م

حذرت تسيبى ليفنى، وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلى السابقة، حكومة بنيامين نتنياهو من انفجار وشيك داخل قطاع غزة نتيجة سياسات الحكومة تجاه الأزمة.

وانتقدت "ليفنى"، فى حوار صحفى لها، سياسات رئيس الحكومة، قائلة: "إنه يجيد الكلام فحسب"، و"على نتنياهو تحويل أقواله إلى أفعال، وتصحيح مساره بالفعل على الأرض، وليس بالمزيد من الخطب والتصريحات".

وتابعت المسئولة السابقة: "غزة على وشك الانفجار والضفة الغربية كذلك، ونتنياهو يتحدث عن إيران"، مؤكدة أن عليه ضرورة معالجة الأمر تجاه الأزمة السورية، وما يحدث فيها.



