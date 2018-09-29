«منافس السيسي» يظهر مجددًا.. هذه هي الأسباب

29 سبتمبر 2018 - 07:04 م





منذ خسارة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد" في الانتخابات الرئاسية الماضية في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكرر ظهوره على استحياء، على عكس المتوقع من استغلال الزخم الإعلامي حوله، سعيًا لتنشيط دوره ونفي ما أثير بشأن ترشحه في السباق الرئاسي.

وكان موسى أعلن في أعقاب انتهاء معركة الرئاسة في مارس الماضي عزمه تشكيل ائتلاف سياسي معارض "موال للرئيس"، إلا أنه لم يتخذ أي خطوات على الأرض بشأن تشكيل هذا التحالف والأسس والمبادئ التي سيقوم عليها والأطراف الفاعلة فيه.

موسى الذي عاود للظهور اليوم خلال اجتماع المكتب التنفيذي والهيئة العليا لحزب "الغد" برئاسته، أعلن مجددًا عن اعتزامه تحالف سياسي جديد باسم "مصر الأمة"، على أن يضم العديد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية التي لها تواجد في الشارع المصري .

وقال في بيان إن "من يتخيل أن دور حزب الغد قد انتهى بانتهاء الانتخابات الرئاسية فهذا غير صحيح، إذ أن دوره قد بدأ فور انتهاء الانتخابات الرئاسية وسيسعى إلى بناء تحالف معارض يبني ولا يهدم ويراعي الأمن القومي لمصر".

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "موسى مصطفى يسعى للظهور الإعلامي مجددًا بعد أن انحسرت عنه الأضواء عقب انتهاء انتخابات الرئاسة".

وأضاف لـ "المصريون": "موسى يحاول إثبات وجوده على الساحة في مصر قائلاً: "أنا هو"، بعد أن ابتعدت وسائل الإعلام عنه خلال الفترة الماضية".

وتابع: "المرشح الرئاسي السابق لم يتخذ أي خطوة ملموسة على أرض الواقع بشأن ما يزعمه عن تشكيل تحالف سياسي معارض، ويهدف من وراء تصريحاته إلى "الشو الإعلامي" فقط".

وأوضح صادق أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى خلال عام ونصف من الآن ومن المبكر جدًا الإعلان عن أي تحالفات سياسية الآن.





