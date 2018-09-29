المركزى: التعويم جنَّب الاقتصاد هذه المخاطر

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محمد عبدالرحمن

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البنك المركزي

تحرير سعر الصرف

التعويم

أكد تقرير صادر عن البنك المركزى، أن سياسة تحرير سعر الصرف، جنبت الاقتصاد المصرى العديد من المخاطر، موضحًا أنها أدت إلى تحسن عجز الميزان التجارى، كما أدت السياسات الناجحة إلى عدم تراكم مخاطر نظامية ناتجة عن نمو الائتمان بشكل مفرط، كما انخفض نصيب الأوراق المالية الحكومية من أصول القطاع المصرفى وتحسن الأداء المالي للحكومة، مما يحد من تعرض القطاع المصرفى لاضطرابات المالية العامة.

وأوضح تقرير "المركزى" أن السياسات المالية والنقدية الرشيدة التى اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية، أدت إلى تحسن الظروف المالية الكلية، وظهر ذلك جليا فى انخفاض المخاطر النظامية التي قد تنتج عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية، ونقص السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى فى ظل مرونة سعر صرف العملة المحلية وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية.

وأرجع التقرير ذلك إلى انتهاج الحكومة سياسات الضبط المالى وتنويع مصادر تمويل العجز والتى أدت إلى جذب استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومي، وتراجع أسعار العائد بعد الضرائب على الأوراق المالية الحكومية الحكومية دون مستوى سعر العائد لليلة واحدة بين البنوك، ليتراجع بذلك العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلي.

كما أشار مؤشر الاستقرار المالى بمكوناته الفرعية الأربعة إلى إيجابية الأوضاع المالية الكلية الحالية، حيث اتخذ المؤشر اتجاهًا صعوديا خلال عام 2017 ليصل إلى أعلى قيمة له بـ0.57 في ديسمبر 2017.


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