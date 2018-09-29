أهداف مصر من بناء 5 سدود بأوغندا

29 سبتمبر 2018 - 07:29 م

أعلنت الحكومة المصرية، عن اتفاق لإنشاء 5 سدود لحصاد مياه الأمطار في مناطق متفرقة من أوغندا، بسعة لن تزيد عن 10 آلاف متر مكعب للسدود الخمسة، بمنحة مصرية قيمتها 9 ملايين دولار.

ويأتي المشروع ضمن إطار التعاون بين مصر وأوغندا، نظرًا إلى المخاطر التي تعرضت لها مقاطعة كسيسس، على مدار 20 عامًا من جراء موجات الفيضانات الكثيفة المتتابعة، التي يعد من أعنفها موجات فيضانات 2014.

الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد الطبيعية الأفريقية بجامعة القاهرة، قال إن مصر تبغي من وراء بناء تلك السدود، تقوية العلاقات مع دول حوض النيل، لكسب تأييدها فيما بعد، مؤكدًا أن العلاقات الجيدة بين الدول تؤثر بدرجة كبيرة على القرار السياسي.

وشدد على ضرورة إقامة علاقات متبادلة مع تلك الدول، وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات لها، وإعطائها منح، مشيرًا إلى أن مصر تقدم لها منح في مجالات كثيرة، وهناك تعاون كبير بينهما منذ سنوات، غير أن مصر لا تحصل على استفادة كبيرة منها.

وأوضح «شراقي»، لـ«المصريون»، أن تلك السدود التي سيتم إنشائها صغيرة، ولن تؤثر بأي حال من الأحوال على مصر، وإلا ما شاركت الدولة في إقامتها.

وأضاف أن الغرض منها توفير مياه نقية للشرب، وكذلك حماية السكان من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في أضرار، موضحًا أن أوغندا لا تعتمد على تلك المياه للزراعة؛ لأنها دولة ممطرة طوال العام.

وأشار إلى هناك اتفاقًا موقع بين مصر وأوغندا منذ أن بدأت الأخيرة في بناء سد أوين على بحيرة فيكتوريا في الخمسينيات، ينص على ضرورة أخذ مشورة مصر قبل إنشاء أي سد على النيل.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، أكد حرص مصر على استمرار التعاون الفني بين وزارتي الري في البلدين.

وأعلن بدء الإعداد للمرحلة الثانية من هذا المشروع الهام، وكذلك بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا تضاف إلى ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات الآبار لضمان توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين بأوغندا.

وأشاد وزير المياه والبيئة الأوغندي، سام شيبتوريس، بروح التعاون التي تربط بين مصر وبلاده وبخاصة في مجالات الري ودرء مخاطر الفيضانات.