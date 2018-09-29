» اتحاد الكرة يتسلم عقوبات «الكاف» ضد مرتضى

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اتحاد الكرة

المصريون

مرتضى منصور

كاف

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا من الاتحاد الأفريقي «الكاف» يفيد بإيقاف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة عام وغرامة 40 ألف دولار.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "بيراميدز": "اتحاد الكرة تسلم خطاب إيقاف رئيس نادي الزمالك والغرامة المالية الموقعة عليه في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم".

وأضاف "لم أرَ أن طبقت مثل هذه العقوبة على رئيس نادي مصري، وكنت أتمنى أن يكون هناك تأني في هذا القرار لأننا نتحدث عن شخصية بقيمة مرتضى منصور ونادي بقيمة وحجم الزمالك".

وحول قرار تجميد اللجنة الأولمبية لرئيس الزمالك قال "غير راضٍ على العلاقة وأسلوب الشتائم والتهكم بين رئيس نادي الزمالك واللجنة الأولمبية وكنت أتمنى أن يكون هناك تعامل أفضل من ذلك الموضوع فيه شخصنة نوعا ما".



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