ارتفاع درجات الحرارة غدًا وسط سقوط للأمطار

29 سبتمبر 2018 - 08:01 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «24- 36»

الإسكندرية «23 – 31»

قنا «26 – 42»

الأقصر «27- 44»

أسوان «28–45».