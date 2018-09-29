  • السبت 29 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:54 م
بحث متقدم
ريال مدريد واتليتكو مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

الفريق أحمد شفيق "أرشيفية"

هل يعود «شفيق» من بوابة «الحركة الوطنية»؟

صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

جنازات فنانين.. يتجاهلها المشاهير.. نكشف الأسباب؟!

تعاطي "الحشيش" يتسبب في السكتة القلبية

مطالبات بإخضاع الطلاب لكشف المخدرات

مدارس مصر (أرشيفية)

جائزة عالمية للتعليم المصري

أحد حقول الغاز الطبيعي "أرشيفية"

إعلان مصر تحقيق الاكتفاء من الغاز يفاجئ الجميع

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

طماطم

من المسئول عن استيراد تقاوي الطماطم المغشوشة؟

مرتضى منصور

شاهد.. الفيديو الذي تسبب في إيقاف مرتضى منصور

ممدوح عباس يتهم مرتضى باهدار ٦٧ مليون جنيه بسبب الصفقات الفشنك

ممدوح عباس يروي واقعة مؤسفة لـ«مرتضى»

«الأرصاد»:

ارتفاع درجات الحرارة غدًا وسط سقوط للأمطار

الصفحة الأخيرة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. بدء فصل الخريف غدًا

#

محافظ الأقصر عن انتشار النمل الأبيض: الطقس السبب

#

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

#

"الأرصاد": هذا هو موعد انكسار الموجة الحارة

درجات الحرارة

الطقس

الامطار

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «24- 36»

الإسكندرية «23 – 31»

قنا «26 – 42»

الأقصر «27- 44»

أسوان «28–45».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ممدوح عباس يروي واقعة مؤسفة لـ«مرتضى»
» لماذا تحدثت وزيرة خارجية النمسا العربية أمام الأمم المتحدة؟
» لجنة طوارئ بالأهلي لمتابعة أزمة «سبورتا» و«صلة»
» تنديدًا على قصف المدنيين.. احتجاج بالأحذية المستعملة في باريس
» بمشاركة «صلاح».. ليفربول يخطف تعادلًا ثمينًا من تشيلسي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» «مرتضى» يتوعد الاتحاد الأفريقي بهذا الأمر
» «أردوغان» يفتتح أحد أكبر مساجد أوروبا بألمانيا
» بسبب الجنس.. أمهات يتخلصن من أطفالهن
» اتحاد الكرة يتسلم عقوبات «الكاف» ضد مرتضى
» تعليق «ساويرس» على اتهامه بسرقة فكرة «مهرجان الجونة»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:52

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير