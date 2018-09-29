10 سنوات و100 مليار جنيه لحل كثافة الفصول

29 سبتمبر 2018 - 08:02 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن "هناك أشخاصًا تهوى عكننة المصريين"، متسائلا: "الوزارة منذ عامين يتم جلدها من قبل كتاب وإعلاميين فمن وراء خروج كل هذه الصور غير الصحيحة على الجزيرة مباشر؟".

وأضاف "شوقى"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس بديوان عام الوزارة لإعلان تفاصيل الأسبوع الأول للدراسة، "الطاقة السلبية سوف تهدم ومش معقول كل ما نعمل حاجة كويسة يتم إحباطها، نحتاج 200 ألف فصل لحل الكثافات، وكثافة الفصول مش هتتحل إلا بعد فترة زمنية تحتاج 10 سنوات، وكل النواح والعويل من صورة تم تصويرها من فصول مرتفعة الكثافة ما هو إلا جلد للمصريين"، مؤكدا: "مشكلة الكثافة والأرقام تم وضعها أمام الرئيس وتحتاج إلى أراضي وفلوس والوزارة ركزت على خطوات وتم تنفيذها ولازم يكون فى تحليل وليس نقلا عن مواقع، ونظام التعليم الجديد أجمل شيء حصل للطلاب ومصر والوزارة تعبت في هذه النظام؛ وبرنامج الحكومة يشتمل على بناء 2000 ألف فصل".

وتساءل الوزير: "مين اللى بيطلع الكاميرا ويصور في الفصول؟ إحنا محتاجين 100 مليار جنيه للقضاء على الكثافة، ولازم نتعاون مش عايزين نجلد بعض، والمنظر اللي بنشوفه ده مش جنب بعض ومش بنقف مع بعض"، مستنكرا ما يتم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، من صور لكثافات الفصول وغيرها لأنها تستغل في قناة الجزيرة والقنوات الخارجية.

وقال إنه تم السماح لمدارس اللغات بتدريس الباقة باللغات وتم توفير كتابي "كونكت وكونكت بلس"، ويجب التركيز على الإيجابيات، مؤكدا: "هناك أولياء أمور يصل عددهم إلى 5 ملايين أولادهم في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي مبسوطين جدا".



