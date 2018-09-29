» تعليق «ساويرس» على اتهامه بسرقة فكرة «مهرجان الجونة»

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ساويرس
ساويرس

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نفى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، الاتهامات التي وجهها له المخرج ومصمم الأفيشات خضر محمد خضر بسرقة فكرة مهرجان الجونة منه.

وجاء تعليق "ساويرس" ردًا على تغريدة الممثل أحمد السعدني على "تويتر" الذي قال فيها: "مبروك نجاح المهرجان يا فندم و يا ريت بعد ما تستريح يومين تحقق في موضوع خضر بعيد عن روتين و عقم القوانين و للعلم الموضوع محسس ناس كتير بقهر ويأس وحضرتك عارف احنا مش ناقصين والله اعلم ليه حق ولا لا حضرتك اللي بعد متتأكد يا ريت تقولنا".

وقال "ساويرس" ردًا على "السعدني": "أنا حققت فى الموضوع رغم ان انا مش طرف: فكرة مهرجان سينما اتعرضت علينا اكتر من مرة و لم نوافق عليها إلا بتولى شخص نثق فى قدراته وكان هذا هو عمرو منسى لقدراته التنظيمية والفنانة بشرى لعلاقتها السينمائية.. محمد خضر كان بالفعل معاهم في هذا المشروع واختلفوا وعرضوا عليه تسوية رفضها".

واستكمل: "فوجئنا بعد ذلك بأنه رفع قضية على نفس الموضوع و خسر القضية كنا أوضحنا.. بعد سنتين و بعد النجاح المبهر للمهرجان تذكر و عاد للتشويش".



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