» «مرتضى» يتوعد الاتحاد الأفريقي بهذا الأمر

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المصريون

مرتضى

الكاف

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شنّ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، هجومًا لاذعًا على عمرو مصطفى فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي، بعد قرار إيقافه على المستوى المحلي والدولي لمدة عام.

وقال "مرتضى"، في مقطع فيديو نُشر على الموقع الرسمي للزمالك اليوم، السبت: «ما يحدث مؤامرة بدأت من هشام حطب وياسر إدريس، وفي اللجنة الأوليمبية الدولية لأنهم مدركون لكافة الأمور رفضوا معاقبة رئيس نادٍ مثلي، وأكدوا أنهم يتعاملون مع الاتحادات فقط».

وعاد مرتضى ليتحدث عن احتمال وجود مؤامرة على النادي: «عندما علموا أن هناك رئيس نادٍ قويًا في الزمالك قرروا القضاء عليه، وعمرو مصطفى فهمي عضو أولتراس أهلاوي هو الذي اتخذ القرار».

وأضاف: «لا يجرؤ بني آدم أن يمنعني من حضور المباريات، وهناك استقواء بجهات أجنبية ضد مواطن مصري.. ماذا فعلتم مع من وجه السباب للسيد تركي آل الشيخ لكي تقوموا بإيقافي؟».

وواصل: «هذه مؤامرة حقيرة بدأت من مصطفى فهمي الأب الذي سحب لقب نادي القرن الحقيقي من الزمالك ومنحه للأهلي، احنا (عناتر) ومصطفى فهمي وابنه لم يتعاملوا معي، والولد والأب سيندمون على اليوم الذي ولدوا فيه».


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