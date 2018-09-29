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«البترول»:

إنتاج حقل «ظهر» تضاعف 6 مرات

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وزارة البترول

حقل ظهر

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن إنتاج حقل ظهر تضاعف 6 مرات خلال الـ 9 شهور الماضية حيث وصل إلى أكثر من 2 مليار متر مكعب يوميًا.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج حقل ظهر نهاية العام الجاري إلى 2.7 مليار قدم مكعب ولكن يمكن أن يتعدى إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا.

ولفت إلى أن إجمالي إنتاج مصر من الغاز بعد دخول الحقول الجديدة نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، موضحًا أن هناك حقولًا أخرى دخلت خريطة الإنتاج مثل حقول "نورس" و"شمال الإسكندرية" و"أتول".



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