» بمشاركة «صلاح».. ليفربول يخطف تعادلًا ثمينًا من تشيلسي

29 سبتمبر 2018 - 08:41 م

حقق فريق ليفربول تعادلًا ثمينًا أمام تشيلسي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الانجليزي.

الشوط الأول

محمد صلاح وبداية ساخنة فى الدقيقة 5 بعدما أطلق تسديدة من قبل منطقة الجزاء، لكن الاسباني كيبا حارس تشيلسي تصدى لها.

بعدها بثلاث دقائق رد البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي بانطلاقة رائعة ومراوغة كعادته قبل أن ينقذها دفاع الريدز فى اللحظات الأخيرة.

وفى الدقيقة 11 انطلق محمد صلاح بكرة رائعة نحو مرمى تشيلسي وأطلق تسديدة ولكن مرت فوق العارضة.

وفى الدقيقة 18 انطلق محمد صلاح بهجمة مرتدة ومرر الكرة إلى فيرمينو الذى راوغ الدفاع وسدد الكرة لتصطدم بأقدام المدافعين وتتحول إلى ركنية.

بعدها بثلاث دقائق وفى كرة أخرى عن طريق صلاح سدد المصري كرة من على حدود منطقة الجزاء، وتصدى لها الحارس.

وفى الدقيقة 25 ومن تمريرة سحرية للكرواتي كوفاسيتش انطلق البلجيكي إدين هازارد من الجهة اليسرى ووضع الكرة بإتقان على يسار الحارس أليسون ليتقدم لفريقه 1-0.

وفى الدقيقة 32 انفرد محمد صلاح بمرمى تشيلسي وتخطى الحارس لتصبح الشباك خالية أمامه ويضعها داخل المرمى، لينقذها المدافع الألماني أنطونيو روديجر من على خط المرمى.

ولم تسفر الدقائق الأخيرة عن هجمات خطيرة للفريقين ، حيث حرص لاعبو تشيلسي على إهدار الوقت المتبقى من الشوط الأول لتنتهى النتيجة بتقدم البلوز 1-0.

الشوط الثاني

بداية هادئة بين الفريقين فى الشوط الثاني، حتى جاءت الدقيقة 55 لتشهد على فرصة خطيره لصالح ليفربول بعدما سدد ساديو ماني كرة رائعة من أمام المرمى لينقذها الحارس كيبا.

وفى الدقيقة 60 رد تشيلسي بهجمة مرتدة عن طريق ويليان الذى انفرد بحارس ليفربول قبل أن ينقذها دفاع الريدز.

وفى الدقيقة 64 أهدر البلجيكي هازارد فرصة تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما ضرب تشيلسي دفاع ليفربول بكرة وضعته مرة أخرى فى وضع انفراد، ولكن الحارس أليسون تصدى هذه المرة لكرة البلجيكي لتخرج الكرة فوق العارضة.

بعدها بدقيقتين أجرى يورجن كلوب تغييرا غريبا ومفاجئا بخروج محمد صلاح الذى كان نجم الفريق فى الشوط الأول، ليشارك بدلا منه السويسري شيردان شاكيري فى نفس المكان الجناح الأيمن دون أى تغيير فى التكتيك.

وبعد نزوله بدقيقتين أهدر شيردان شاكيري فرصة خطيرة لصالح ليفربول بعدما اتيحت له الكرة أمام المرمى ليسددها بطريقة غريبة خارج مرمى البلوز.

وفى الدقيقة 81 وقع الهولندي جورجينو فينالدوم لاعب وسط ليفربول فى خطأ فادح من خلال إرجاع الكرة إلى حارس المرمى، ولكن الكرة كانت قصيرة ليشترك معه البديل موراتا لاعب تشيلسي ولكن أليسون نجح فى إخراج الكرة.

وفى الدقيقة 89 استلم ستوريدج كرة من شاكيري قبل منطقة الجزاء، ليفاجئ الجميع بتسديدة صاروخية بيسراه لم يستطع كيبا حارس البلوز التعامل معها مسجلا واحدا من أفضل أهداف الجولة ، ليخطف التعادل القاتل لفريقه 1-1.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 19 نقطة بالتساوى مع مانشستر سيتي، إلا أن الأخير يتصدر بفارق الأهداف، ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 17 نقطة.