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تنديدًا على قصف المدنيين.. احتجاج بالأحذية المستعملة في باريس

عرب وعالم

احتجاج بالأحذية المستعملة في باريس
احتجاج بالأحذية المستعملة في باريس

وكالات - خالد الشرقاوي

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فرنسا

باريس

احتجاج

قصف المدنيين

أحذية مستعملة

دعت منظمة "هانديكاب إنترنشونال"، سكان العاصمة الفرنسية باريس، إلى رمي أحذيتهم المستعملة في وسط العاصمة الفرنسية اليوم السبت احتجاجا على قصف المدنيين في مناطق الحروب في العالم.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن 90 مدنيا في العالم يقعون يوميا ضحايا "قصف عشوائي"، مضيفة أنه "في المناطق الحضرية التي تشهد اليوم العديد من المعارك، يشكل المدنيون 92% من ضحايا الأسلحة المتفجرة".

وجمعت المنظمة كومة الأحذية المستعملة في ساحة الجمهورية في قلب باريس.

 وقالت المنظمة إن "هناك عشر دول تعمل على صياغة إعلان سياسي ضد قصف المناطق المأهولة بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضافت أنها نشرت عريضة للضغط على الدول للانضمام إلى الإعلان، معبرة عن أملها في جمع مليون توقيع عليها من أجل ذلك.

ونددت "هانديكاب إنترنشونال"، بواقع أن "فرنسا من الغائبين" عن هذا الجهد.

وقال مدير المنظمة في فرنسا، كزافييه دو كراست: "نحن نستهدف كافة الدول التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني"، مشيرا على سبيل المثال إلى "أطراف القتال في الصومال وسوريا واليمن".

ومن المقرر إقامة 15 كومة من الأحذية في فرنسا خلال شهر سبتمبر.



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