أسباب الانتخابات المبكرة لـ"عليا الوفد"

29 سبتمبر 2018 - 08:46 م

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عقد اجتماع للهيئة العليا، يوم الأربعاء القادم؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة منها انتخابات الهيئة العليا للحزب.

من جانبه قال فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الدعوة للاجتماع هو قرار من المكتب التنفيذي لحزب الوفد.

وأكد "بدراوي"، فى تصريحات لـ"المصريون"، أن الرغبة في إجراء انتخابات مبكرة داخل بيت الأمة تعود إلى العديد من الأسباب، أولها أن انتخابات الهيئة العليا للوفد كان مقررا لها في الثلث الأول من العام القادم وهو ما قد يتصادف مع إجراء الانتخابات المحلية في مصر وأيضا قد يتصادف مع الاحتفال بمئوية حزب الوفد والتي ستكون في الثلث الأول من العام القادم أيضا.

وأضاف "بدراوي" أنه نتيجة ذلك كان لابد من دعوة الهيئة العليا للوفد للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي بشأن إجراء انتخابات مبكرة لها قبل إجراء الانتخابات المحلية.

وشدد "بداوي" على أن قرار إجراء الانتخابات المبكرة داخل الهيئة العليا لحزب الوفد يستلزم موافقة ما يقرب من 30 عضوا من أصل 50 عضوا هم عدد أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.

وأكد "بدراوي" أن القرار داخل حزب الوفد لا يتخذ بشكل فردي على الإطلاق بل هو قرار مؤسسي يصدر بالأغلبية داخل الحزب الذي يعتبر رمزا وتاريخا مشرفا للنضال الوطني في مصر على مدار تاريخها الحديث.



