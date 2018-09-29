أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

خالد الشرقاوي
واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، فى التعاملات المسائية اليوم السبت، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.
ويقدم موقع "المصريون" لقراءه الكرام آخر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه:
اسم البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك مصر 17.79 جنيه 17.89 جنيه
البنك الأهلي المصري 17.87 جنيها 17.88 جنيها
بنك القاهرة 17.84 جنيها 17.94 جنيها
البنك العربي الأفريقي 17.85 جنيه 17.95 جنيه
بنك الإسكندرية 17.86 جنيه 17.96 جنيه
البركة 17.86 جنيه 17.96 جنيه
التجاري الدولي 17.86 جنيه 17.96 جنيه
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