أحمد مرتضى: «علم الجميع حجم الحرب على الزمالك»

29 سبتمبر 2018 - 09:01 م

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ونجل رئيس النادي، على العقوبات التي فُرضت على المستشار مرتضى منصور من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» واللجنة الأولمبية المصرية.

ونشر أحمد مرتضى، صورتين لبيان الاتحاد الأفريقي وأخرى للجنة الأولمبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكتب: «‏سبحان الله انتم الاتنين في يوم واحد، اليوم علم الجميع حجم الحرب على نادي الزمالك».

وكان الاتحاد الأفريقي قد فرض عقوبة بالإيقاف على مرتضى منصور لمدة عام واحد بسبب تجاوزاته اللفظية، بالإضافة إلى تجميد نشاط رئيس الزمالك من خلال اللجنة الأولمبية.



