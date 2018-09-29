إعلان مصر تحقيق الاكتفاء من الغاز يفاجئ الجميع

29 سبتمبر 2018 - 09:05 م

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وأضاف «الملا»، في تصريحات له، أنه «بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج»، غير أنه لم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر هذا العام.

ويعني ذلك أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

الدكتور إبراهيم زهران، وكيل وزارة البترول الأسبق، وخبير الطاقة العالمي، قال إن «تصريحات وزير البترول إذا ثبت صحتها، فإن ذلك سيكون له آثار إيجابية كثيرة على مصر».

وأضاف لـ«المصريون»: «هناك تساؤلات كثيرة لابد من الإجابة عليها للتأكد من أن مصر لديها اكتفاء ذاتي حقيقي»، مطالبًا أن يتم الاستعانة بجهة محايدة لكي تًعلن عن ذلك، وليس الوزارة.

وتابع: «الوزير أعلن عن أن مصر أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، لكنه لم يوضح معنى الاكتفاء، وما إذا كان سيدفع للشركاء في الحقول لكي يحقق ذلك الاكتفاء أم لن يدفع».

وتساءل: «هل يقصد بذلك الإنتاج مع الشريك الأجنبي، أم يخص مصر فقط، وهل سيتم الحصول على جزء من إنتاج الشريك الأجنبي بمقابل، أم ماذا ستفعل الدولة، وهل الإنتاج سيغطي السوق المحلي، هناك تساؤلات كثيرة واستفسارات لابد من توضيحها».

وقال محمد عبد المنعم، سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن «الحقول التي اكتشفتها مصر مؤخرًا، هي التي ساعدتها على اتخاذ قرار إيقاف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز».

وأضاف لـ«المصريون»: «مصر ستكون سيدة العالم في مجال الطاقة»، مشيرًا إلى أن «القرار سينتج عن توفير العملة الصعبة لمصر، وتشغيل المصانع المتوقفة، وإنتاج الكهرباء التي تحتاجها الدولة، كما سيؤدي إلى جلب مزيد من الاستثمارات لمصر».

سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية، أشار إلى أن «مصر ستشهد طفرة ملحوظة في مجال الطاقة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن القرار لن ينتج عنه تراجع الأسعار كما يعتقد البعض.

وتابع: «إذا كنت بأستورد الشحنة، والكتر فيها بجنيه برده في الإنتاج المحلي هيكون بجنيه، لكن الفرق إني معتمد على نفسي، وليس الآخرين، كذلك لن يتحكم أحد في».

وقال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول الدولي، إن إعلان وزير البترول كان متوقعًا، لكنه جاء في وقت سابق للموعد الذي يتوقعه الجميع، وهو نهاية 2019.

وطالب أبوالعلا في تصريحات إلى «المصريون»، وزير البترول، بإعلان حجم الإنتاج النهائي، وما تستهلكه مصر، موضحًا أن هناك معلومات أخرى لابد من إيضاحها لتكتمل الصورة بشكل أوضح، لكن في النهاية هذا أمر جيد، على حد قوله.

وبلغ إنتاج مصر اليومي، من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الشهر، مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في يوليو الماضي، وأن الإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي.