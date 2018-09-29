» لجنة طوارئ بالأهلي لمتابعة أزمة «سبورتا» و«صلة»

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قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكيل لجنة تضم كلًا من مستشار التسويق ومدير التسويق والمدير المالي والمشرف على الشئون القانونية ومجموعة من المستشارين القانونيين بدراسة الموقف المالي والتسويقي والقانوني فيما يخص العقود المبرمة مع شركتي صلة الرياضية وسبورتا بعد طلبهما رسميا فسخ التعاقد مع النادي.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، إن هذه اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي عقدت عدة اجتماعات؛ لبحث الأمور من كافة جوانبها بما يحفظ حقوق الأهلي المالية والتسويقية والقانونية، وسوف تقوم هذه اللجنة برفع تقرير شامل إلى مجلس الإدارة لعرض الأمر كاملًا عليه لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق الأهلي.



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