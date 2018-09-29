جائزة عالمية للتعليم المصري

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كارين كنايسل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حصول وزارة التربية والتعليم على جائزة "التميز في التعليم" العالمية، وسيتم استلامها في نوفمبر المقبل.

وأكد "شوقى"، المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس بديوان عام الوزارة لإعلان تفاصيل الأسبوع الأول للدراسة، "أن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتوفير تعليم أفضل لجميع أبناء مصر بدون تمييز، وذلك على الرغم من كل التشكيك والتخوين الذي نواجهه يوميا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأوضح أن الوزارة حرصت على الاستجابة لأولياء الأمور الرافضين لمستوى كتاب كونتكت الخاص بتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس التجريبية والخاصة، وتقرر إعداد كتاب ذي مستوى أعلى وهو كتاب كونكت بلس وسيكون جاهزا خلال 10 أيام.



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