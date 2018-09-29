اتحاد الكرة: هناك رغبة في الاقتصاص من مرتضى منصور

29 سبتمبر 2018 - 09:28 م

أبدى ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، اندهاشه من قرار إيقاف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من قبل الاتحاد الإفريقي «كاف».

وقال «سويلم» خلال مداخلة تليفزيونية على قناة «بيراميدز»: «القرار تم تسريبه أمس الجمعة قبل وصوله إلى اتحاد الكرة، ولم يصلنا سوى عصر اليوم السبت».

وأكمل «هذا قرار غريب لم نراه من قبل.. كان لابد من التأني.. نحن نتحدث عن نادي الزمالك ورئيسه هنا».

وشدد «رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة هاني أبوريدة كان لديه موقف متشدد ضد ما حدث».

وأتم «قرار اللجنة الأوليمبية أيضا اليوم بإيقاف مرتضى، أشعر بأن هناك نوع من الاقتصاص من مرتضى منصور».

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارا بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام كامل، وتغريمه ماديا.



