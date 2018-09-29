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لماذا تحدثت وزيرة خارجية النمسا العربية أمام الأمم المتحدة؟

عرب وعالم

وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل
وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل

محمد عبدالرحمن

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حرصت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، على افتتاح كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باللغة العربية، باعتبار أنها إحدى اللغات الست المعتمدة بالأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن لغة بلادها الرسمية هى الألمانية، بدأت "كنايسل" كلمتها باللغة العربية، ثم تحدثت بالإسبانية واختتمت حديثها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت وزيرة خارجية النمسا، خلال حديثها، أنها تعلمت العربية في لبنان أثناء الحرب الأهلية، وهى من مواليد 1965 في فيينا، حيث قضت جزءًا من طفولتها في العاصمة الأردنية عمان، رفقة والديها أثناء عمل والدها طيارًا خاصًا للعاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، الذي أسهم أيضًا في تطوير الخطوط الملكية الأردنية.

ودرست كنايسل القانون واللغات الشرق أوسطية في جامعة فيينا بين عامي 1983 و1987، ثم درست العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية بعمان.

وحصلت في عام 1989 على منحة فولبرايت الأمريكية التي ساعدها في مواصلة أبحاثها مدة 3 سنوات في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون في واشنطن، لتحصل على الدكتوراه عام 1992.

وعقب ذلك أصبحت صحفية حرة ومعروفة في وسائل الإعلام المطبوعة باللغتين الألمانية والإنجليزية وهيئة الإذاعة النمساوية، بفضل تحليلاتها السياسية، والعديد من الكتب التي تناقش الشؤون السياسية. ثم درّست العلوم السياسية في جامعة فيينا مدة 10 سنوات.



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