» ممدوح عباس يروي واقعة مؤسفة لـ«مرتضى»

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مرتضى

ممدوح عباس

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كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، واقعة مؤسفة لمرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء الحالي، في عزاء الرحل حازم ياسين، أمين صندوق القلعة البيضاء، الذي وافته المنية، خلال الأيام الماضية.

وكتب «عباس»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال: "ما حدث في مأتم أمين صندوق نادي الزمالك هو مأساة، حيث أصرت عائلة الفقيد على خروج رئيس النادي وهددت بالاتصال بالنجدة لإخراجه وتوسط عقلاء الزمالك لإتاحة الفرصة له لمدة عشر دقائق ليظهر أنه تقبل العزاء وبعدها غادر غير مأسوف عليه".

وأضاف: "أما الآخر فأصابته وعكة ولكنها وعكة استدعاء نيابة الأموال العامة وهو لا يعلم أن هذه المرة ستكون ضبط وإحضار".



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