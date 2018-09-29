» هاني العتال لـ«مرتضى»: «ارحل»

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مرتضى منصور

هانى العتال

طالب هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، من المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، بالرحيل عن منصبه، بعد عقوبات الاتحاد الأفريقي «كاف» واللجنة الأولمبية.

وقال العتال من خلال تصريحات صحفية: «أقول لمرتضى منصور ارحل عن النادي، الاستقالة هي الحل الوحيد لكل ما يدور في الوقت الحالي، يكفي ما تفعله بالنادي، تكفي هذه الأزمات، أعضاء الزمالك وجماهيره ليس لهم ذنب في هذه الأمور».

واختتم: "لو أنك تحب الزمالك كما تقول - وأنا أشك في ذلك- عليك بالرحيل، العناد سيضر الزمالك."

وكان مرتضى منصور قد تعرض للإيقاف اليوم السبت من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإضافة إلى إيقاف من جانب اللجنة الأولمبية المصرية.


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