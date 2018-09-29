لهذا السبب خرج "صلاح" من الملعب بعد 65 دقيقة

29 سبتمبر 2018 - 10:20 م

خرج النجم المصري محمد صلاح، من مباراة ليفربول وتشيلسي، على ملعب ستانفورد بريدج، معقل «البلوز» في اطار الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مرور 65 دقيقة فقط.



بعد التعادل الإيجابي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي في الشوط الثاني، وبعد مرور 65 دقيقة أجرى يورجن كلوب، تغييرًا بخروج محمد صلاح افضل لاعبي ليفربول على أرض الملعب، وحل بدلًا منه، شاكيري، وسط استنكار ودهشة من جماهير ليفربول المتواجدة في مدرجات ملعب المباراة.



وقدم صلاح أداء جيد خلال الشوط الأول من المباراة، وحتى مغادرته لملعب المباراة، و كان أكثر لاعبي ليفربول خطورة على مرمى تشيلسي، وسنحت له أكثر من فرصة كانت أخطرها من انفراد بالحارس الذي قام بمراوغته وسدد الكرة بيمناه، ولكن تدخل كانتي لاعب وسط تشيلسي في الوقت المناسب وأبعد الكرة.



قال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي إنه اضطر لتغيير محمد صلاح بسبب تراجع مستواه في المباراة أمام تشيلسي.



وأضاف كلوب في تصريحات لـ«بي بي سي»: «نحن جميعا نمر بلحظات مثل ذلك، ولكن محاولات صلاح المستمرة على المرمى، تعد أمرا رائعا».

