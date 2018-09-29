» "الأرصاد": هذ هو موعد عودة الطقس لطبيعته

29 سبتمبر 2018 - 11:20 م

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بفصل الخريف أجمل فصول السنة وإن كانت تنتابه عدم استقرار أحيانا.

