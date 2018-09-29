» "طاقة النواب" تزف بشرى سارة لسكان العشوائيات

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أكد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان محمود عطية، أن إعلان وزارة البترول الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي «الحمد لله بنوصل للاكتفاء في وقت قصير جدا».
وأوضح «عطية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أنه خلال العام الحالي في مناطق الصعيد والعشوائيات والمكتظة بالسكان كشبرا الخيمة ولا يوجد بها غاز سيتم عمل جدول بها لإدخال الغاز خلال 6 شهور ابتداء من اليوم.
وأشار «عطية» إلى أن إعلان وزارة البترول اليوم بالاكتفاء الذاتي سيوفر المليارات للموازنة العامة لعدم احتياجنا لاستيراد الغاز المسال.
وتابع وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أنه خلال الـ 3 أعوام المقبلين سنكون مختلفين عن 20 عاما سبقوا، مضيفا: «عملنا طفرة في مجال الطاقة محصلتش خلال الـ 60 سنة».

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