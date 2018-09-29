  • الأحد 30 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:09 ص
بحث متقدم
أديب

نصيحة هامة من "أديب" بشأن هذا الأمر الخطير

الرئيس السيسي

معلومة هامة عن زيارات "السيسي" الخارجية

محمد صلاح

لهذا السبب خرج "صلاح" من الملعب بعد 65 دقيقة

الفريق أحمد شفيق "أرشيفية"

هل يعود «شفيق» من بوابة «الحركة الوطنية»؟

صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»

جنازات فنانين.. يتجاهلها المشاهير.. نكشف الأسباب؟!

مدارس مصر (أرشيفية)

جائزة عالمية للتعليم المصري

أحد حقول الغاز الطبيعي "أرشيفية"

إعلان مصر تحقيق الاكتفاء من الغاز يفاجئ الجميع

طماطم

من المسئول عن استيراد تقاوي الطماطم المغشوشة؟

مرتضى منصور

شاهد.. الفيديو الذي تسبب في إيقاف مرتضى منصور

ممدوح عباس يتهم مرتضى باهدار ٦٧ مليون جنيه بسبب الصفقات الفشنك

ممدوح عباس يروي واقعة مؤسفة لـ«مرتضى»

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين و"ترامب"

عرب وعالم

سلمان وترامب
سلمان وترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بهذه الكلمات.. الملك سلمان يحتفل بالعيد الوطني السعودي

#

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"

#

الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

#

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" ومستشار النمسا

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجرى خلال الاتصال، بحسب وكالة «واس»، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
كما تم استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات، لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن استيراد "الطماطم".. الملف لم يغلق بعد!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من اللجنة المشرفة على "عمومية" الأهلي
» "طاقة النواب" تزف بشرى سارة لسكان العشوائيات
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» "الأرصاد": هذ هو موعد عودة الطقس لطبيعته
» «مرتضى» يتوعد الاتحاد الأفريقي بهذا الأمر
» مطالبات بإخضاع الطلاب لكشف المخدرات
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» تعليق «ساويرس» على اتهامه بسرقة فكرة «مهرجان الجونة»
» هاني العتال لـ«مرتضى»: «ارحل»
» بسبب الجنس.. أمهات يتخلصن من أطفالهن
» لجنة طوارئ بالأهلي لمتابعة أزمة «سبورتا» و«صلة»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • فجر

    04:30 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:14

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير