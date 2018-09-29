تفاصيل الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين و"ترامب"

29 سبتمبر 2018 - 10:50 م

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وجرى خلال الاتصال، بحسب وكالة «واس»، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

