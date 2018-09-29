معلومة هامة عن زيارات "السيسي" الخارجية

كشف الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عن أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخارجية تركز بشكل أساسي على جذب الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.



وأوضح "عبده"، خلال حواره ببرنامج "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية، مساء السبت، أن مصر اليوم أصبحت ثاني أفضل عائد استثماري على مستوى العالم، وأصبح لديها بنية تحتية جيدة، بعد توقف مصر عن استيراد الغاز المسال، واكتشاف حقل ظهر، والذي سياسهم في تصدير مصر للغاز اعتبارًا من العام المقبل، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية.

